Coronavirus : quels nouveaux départements pourraient être confinés ?

publié le 24/03/2021 à 14:03

L'épidémie de Covid-19 continue de s'emballer en France. De 4.400 dimanche 21 mars,le nombre de personnes en réanimation à cause de la maladie est passé à 4.634 mardi 23 mars. En moyenne, on compte plus de 30.000 tests positifs chaque jour, selon le site Covid Tracker, un chiffre en hausse de 31 % par rapport à la semaine dernière.

Jeudi 17 mars, le Premier ministre Jean Castex a donc annoncé le confinement de 16 départements. Il s'agit des huit départements de l'Île-de-France, des cinq des Hauts-de-France, de l'Eure, des Alpes-Martimes et de la Seine-Maritime. Un nouveau Conseil de défense a eu lieu ce mercredi 24 mars au matin pour préparer Pâques, et les éventuelles nouvelles annonces de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, le jeudi.

Le Premier ministre pourrait-il annoncer le confinement de nouveaux départements ? Le 14 mars, lors de son interview sur Twitch, Jean Castex avait en tout cas donné comme point de bascule vers un confinement le fait de passer à un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100 000 habitants. Mardi 23 mars, toujours selon Covid Tracker, un nouveau département avait dépassé ce seuil : l'Aube. D'autres départements s'en approchent : le Rhône par exemple recense 383 cas pour 100 000 habitants.

L'Eure-et-Loir, voisine de départements déjà confinés, a elle aussi un taux d'incidence important, à 327 pour 100 000 habitants. Plus au sud, le Var et les Bouches-du-Rhône, respectivement à des taux d'incidence de 337 et 346, pourraient aussi subir des mesures restrictives dans les prochains jours ou les prochaines semaines.