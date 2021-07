Les infos de 8h - Coronavirus aux États-Unis : les animaux vaccinés à leur tour

Crédit : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

En Californie, la vaccination a commencé... pour les animaux ! Depuis le début de la pandémie, les propriétaires d’animaux de compagnie et les gardiens de zoo avaient peur de voir se développer la maladie parmi leurs bêtes. Alors dans le zoo d’Oakland, les ours, tigres, pumas et furets ont reçu une injection contre le coronavirus.

Les premiers tests pour ce vaccin, spécialement développé pour les animaux de compagnie, ont été faits en février dernier sur des grands singes du Zoo du San Diego. Néanmoins, à cause d’une masse insuffisante de testeurs - une centaine alors que, par comparaison, le vaccin Pfizer a été injecté à 48.000 personnes, l’efficacité réelle de ce sérum reste encore à prouver. Pour l’instant, la réponse immunitaire la plus forte intervient chez les chiens et les chats.

Vacciner les animaux est aussi s'assurer qu’ils ne pourront pas devenir une menace pour l’Homme. On se demande en effet si certains ne pourraient pas devenir des "réservoirs", dans lesquels le virus du coronavirus peut s’accrocher, voire muter. Ce cas de figure s'est déjà produit en novembre 2020 au Danemark, avec des conséquences économiques désastreuses. Plus de 15 millions de visons, élevés pour leur fourrure, avaient dû être abattus.

