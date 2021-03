Coronavirus : le vaccin Pfizer efficace à 97% contre les cas symptomatiques

et AFP

publié le 11/03/2021 à 22:38

Selon une étude en conditions réelles réalisée en Israël et publiée ce jeudi, le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à 97% contre les cas symptomatiques et les formes graves de la Covid-19. Les données de l'étude concernent les personnes vaccinées en Israël.

Selon le ministère israëlien de la Santé, "les résultats représentent les preuves concrètes les plus complètes à ce jour démontrant l'efficacité d'un vaccin contre la Covid-19". Selon l'étude qui s'est déroulée entre le 17 janvier et le 6 mars, le vaccin Pfizer est également efficace à 94% contre les formes asymptomatiques du virus.

Un accord entre le géant pharmaceutique Pfizer et l'Israël permet à ce pays d'avoir un approvisionnement rapide de vaccins en échange de données biomédicales concernant les effets du vaccin sur sa population. Cela a permis jusqu'à présent d'administrer au moins une première dose de vaccin à plus de la moitié des 9,3 millions d'habitants et de mener des tests à grande échelle ayant confirmé l'efficacité de ce vaccin.