Une immense cyberattaque survenue aux États-Unis a entraîné la fermeture de 800 magasins en Suède. Des pirates informatiques ont attaqué la société Kaseya, une entreprise américaine, mais qui a des clients partout dans le monde. Cela a eu des conséquences très concrètes, notamment sur une chaîne de supermarchés suédoise qui a dû fermer et beaucoup d'autres entreprises pourraient être impactées.

En effet, en touchant Kaseya, qui vend des solutions clés en mains, les hackers ont atteint 40 de ses clients, mais ceux-ci fournissant des services à d'autres sociétés, ce sont en tout plus de 1.000 entreprises qui ont été contaminées et cela a bien dépassé les frontières américaines. En Suède, une chaîne de supermarchés a dû fermer plus de 800 magasins car ses caisses avaient été paralysées.

Cela rappelle le mouvement d'ailes du papillon, qui provoque une véritable tempête. Ainsi, pour les experts, l'attaque de vendredi est l'une des plus étendues de l'histoire de la cybercriminalité. Il faudra plusieurs mois aux enquêteurs pour remonter jusqu'aux hackers, sans compter que les entreprises qui voudront récupérer leurs données seront peut-être prêtes à payer des rançons.

Ces attaques, qui sont un véritable cauchemar pour les sociétés, se multiplient ces derniers mois et on comprend mieux pourquoi la cybercriminalité est devenue une priorité de l'administration Biden. Les hackers sont souvent hébergés dans des pays qui refusent de coopérer, hors ils ont le pouvoir de paralyser des chaînes de production entières, de toucher le coeur de l'économie occidentale. Joe Biden a prévenu aujourd'hui Moscou que si la Russie était impliquée, Washington allait rétorquer.

À écouter également dans ce journal :

Incendie - Frayeur ce samedi dans l'Aude avec le premier grand incendie de l'été dans le sud de la France. 500 pompiers ont lutté une grande partie de la journée contre des flammes entre Gruissan et Narbonne-Plage.



Politique - Le congrès du RN se poursuit ce dimanche et l'heure est à la mobilisation des troupes, une semaine après l'échec aux régionales. Sans surprise Marine Le Pen sera réélu aujourd'hui à la présidence du Parti, c'est la seule candidate à sa propre succession.

Tour de France - Encore une belle étape de montagne ce dimanche. 145 kilomètres entre Cluses et Tignes avec une première arrivée au sommet. Cinq cols répertoriés, dont un hors catégorie : le col du pré.