À Bordeaux, l'homme de 36 ans arrêté vendredi 2 juillet pour le meurtre de son ex-compagne, poignardée chez elle, a été présenté à un juge, mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Depuis le début de l'année, la victime se disait harcelée. Elle avait d'ailleurs porté plainte à deux reprises, en janvier puis en mars.

Quelques jours avant le drame, le meurtrier présumé avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'une de ces plaintes. Un rassemblement en hommage à cette jeune femme s'est déroulé ce dimanche après-midi devant son domicile, en présence de sa famille.

Au 36 bis rue Camena d'Almeida, des fleurs sont accrochées à la grille. C'est dans cette petite maison de ville que Sandra a été tuée par son ex-compagnon un peu avant 16h. Plusieurs voitures dont une immatriculée en Espagne se garent devant l'adresse. La famille de Sandra vient d'arriver.

Sa mère, Annie et son beau-père, Gérard, expriment pêle-mêle colère, tristesse et impuissance face à la violence de l'ex-concubin de Sandra : "On est allés constamment porter plainte à Mérignac, à Bordeaux, partout. On nous disait de porter plainte, et comme il est dans la rue on ne peut rien faire. Il faut qu'il rentre dans mon domicile et me tue pour que vous réagissiez ? On s'est battus, elle s'est battue. C'était du harcèlement constant, 50 à 70 messages par jour, et puis visuel aussi : il passait dans la rue, il a fait ce qu'il a voulu, c'est de la folie ce qu'on a vécu, c'est inhumain."

"Elle a même écrit au président de la République. Elle a eu une réponse comme quoi ils étaient très touchés par ces thèmes-là, la preuve elle est morte. Je suis très en colère contre la police, mais maintenant c'est ma petite-fille que je veux récupérer". La fillette de 4 ans a été confiée à une famille d'accueil. Son père, Mickaël, devrait être mis en examen pour homicide volontaire sur ex-concubin.

