Les infos de 18h - Aude : un important incendie ravage le massif de la Clape

C'est le premier incendie de l'été, et il est très spectaculaire. Un immense feu de végétation ravage depuis la mi-journée le massif de la Clape, à Narbonne-plage, dans l'Aude.

Des évacuations préventives ont déjà été effectuées. Depuis six heures, cet incendie progresse dans le massif de la Clape, avec un épais nuage de fumée noire et 200 hectares de forêt, de pinède, de garrigues, déjà calcinés. La progression est très rapide, d'abord parce que la sécheresse touche le secteur depuis un mois, ensuite parce qu'il y a beaucoup de vent. Un vent qui a tourné et qui emmène maintenant les flammes vers la commune de Gruissan. Le camping Soleil d'oc, situé en bord de mer, vient donc d'être préventivement évacué, une dizaine d'habitations également.

Face à cela d'importants moyens sont déclarés, comme l'explique le colonel Jean-Luc Beccari, qui dirige les pompiers de l'Aude : "Nous avons près de 250 sapeurs-pompiers qui vont être renforcés par des renforts départementaux qui arrivent notamment de l'Hérault, des Pyrénées-orientaux, de l'Ariège. Nous sommes complétés par les moyens aériens de la sécurité civile, des canadairs, également les dash. La situation n'est toujours pas sous contrôle mais nous continuons notre déploiement pour avoir des actions significatives avant la nuit".

Les autorités appellent la population, les touristes qui sont là pour les vacances, à éviter la zone pour faciliter le travail des secours.

À écouter également dans ce journal

Vaccination - Dès lundi 5 juillet, les Français peuvent recevoir leur seconde dose dans n'importe quel centre. Pour les travailleurs, il sera désormais possible d'aller se faire vacciner pendant les heures de travail en demandant une autorisation à son employeur, sans prendre de jour de congé.

Rentrée scolaire - À Lille, la mairie met en place la gratuité totale pour les fournitures scolaires pour les élèves de maternelle et de primaire dès la rentrée. Il s'agit d'une mesure pour l'égalité sociale entre les familles.

Politique - Les militants du Rassemblement national ont commencé ce samedi leur 17e congrès à Perpignan, une semaine après leur échec aux élections régionales.