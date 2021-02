publié le 15/02/2021 à 20:31

En avril 2019, la famille des victimes avaient porté plainte contre eux pour "homicides involontaires et non-empêchement de ce délit". Trois des quatre gendarmes qui avaient laissé repartir ivre au volant de son véhicule un de leurs collègues à l'origine quelques minutes plus tard d'un accident mortel viennent d'être mis examen, a appris RTL de source judiciaire.

Les trois militaires ont été mis en examen pour "non obstacle à la commission de délit". Le quatrième sera convoqué ultérieurement par le juge en charge du dossier.

Les faits remontent au 26 février 2019. Geneviève et Florencio Duron, un couple de retraités de 69 et 71 ans originaire de Rochetoirin (Isère), avaient été mortellement percutés alors qu'ils circulaient entre Bourgoin-Jallieu et L'Isle-d'Abeau. A l'origine du drame, un gendarme isérois de 35 ans, Loïc D. Ce dernier s'était alcoolisé tout l'après-midi avec des collègues dans un bar-restaurant de Villefontaine (Isère).



