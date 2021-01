TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 06/01/2021 à 08:33

Aux États-Unis, les bureaux de vote ont fermé en Géorgie et on attend maintenant les résultats de la double sénatoriale partielle qui doit décider du contrôle du Sénat. Pour l'instant, un candidat démocrate sur les deux revendique la victoire. Aujourd'hui le Congrès doit officialiser l'élection de Joe Biden et Donald Trump a prévu de s'exprimer devant ses sympathisants à Washington.

Par ailleurs, le président sortant envisage visiblement de sécher l'investiture de Joe Biden le 20 janvier. Une réservation a été effectuée dans son golf en Écosse. Il n'est pas forcément le bienvenu, comme en témoigne Nicola Sturgeon, la Première ministre écossaise.

"Je n'ai aucune idée des projets de voyage de Donald Trump, j'espère et j'attends, et tout le monde attend, que son projet de voyage imminent est de quitter la Maison-Blanche. Mais avec la Covid, j'estime que venir jouer au golf n'est pas un voyage essentiel", a déclaré la ministre.

À écouter également dans ce journal

Épiphanie - Ce mercredi 6 janvier, c'est l'épiphanie, mais cette année les boulangers ne sont pas à la fête. Avec la crise du coronavirus les retrouvailles autour de la galette des rois se font plus rares. Résultat, les ventes devraient chuter de 20%.



Affaire Duhamel - Une enquête a été ouverte pour "viols et agressions sexuelles" contre le politologue Olivier Duhamel. Accusé d'inceste dans un livre écrit par sa belle-fille, il a démissionné de ses fonctions, notamment de la présidence de la Fnsp (Fondation nationale des sciences politiques).

Football - Retour de la Ligue 1 ce soir avec deux petits nouveaux sur le banc des entraineurs pour cette 18ème journée. Raymond Domenech à Nantes, qui joue contre Rennes à 19h et Mauricio Pochettino au PSG en déplacement à Saint-Étienne, pour un match à 21h.