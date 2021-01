publié le 05/01/2021 à 07:44

C'était lundi 4 janvier à Dalton, en Géorgie, aux États-Unis. Donald Trump a fait un meeting pour soutenir ses deux candidats républicains aux élections sénatoriales. Mais en réalité, la star du meeting était Donald Trump. Il est arrivé en hélicoptère à 21h à bord du Marine one, devant des milliers de personnes, dans le froid.

Le but initial était de soutenir les deux sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue qui concourent pour ces élections sénatoriales cruciales. Si l'un d'eux gagne demain, le Sénat reste à majorité républicaine et il sera beaucoup plus compliqué pour Joe Biden de mener sa politique environnementale ou économique.

Il y a eu des messages de soutien de Trump sur les deux candidats, mais les supporters s'intéressaient surtout à Donald Trump. Dès son entrée en matière, le président sortant a précisé qu'il était impossible d'avoir perdu les élections présidentielles ou en Géorgie. Il a même dit qu'il avait gagné avec un raz-de-marée. Comme lors de ses précédents meetings, il a fait beaucoup d'humour et critiqué ses adversaires. Enfin, il a promis d'assécher le marécage, c'est-à-dire de lutter contre les élites, et il a égratigné les médias comme d'habitude.

L'inquiétante surprise du 6 janvier

Tous les supporters de Trump attendent le mercredi 6 janvier, ils ont le sentiment qu'il va se passer quelque chose d'important à Washington. Mercredi, le Congrès devrait valider l'élection de Joe Biden, mais Donald Trump a promis une surprise depuis plusieurs semaines. Les supporters sont persuadés qu'il y a eu des fraudes, il n'y a même pas de colère ni de doute chez eux, les élections sont truquées, peu importe ce qu'a dit la justice ou les représentants républicains.

Donald Trump appelle ses partisans à manifester à Washington. Un supporter armé a même déclaré qu'il se battrait pour que Trump reste au pouvoir, et qu'il n'était pas le seul.