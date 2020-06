publié le 23/06/2020 à 06:59

Nokia supprime plus de 1.200 emplois en France d’ici l’an prochain. L’entreprise se sépare d’un tiers de ses effectifs français. Le géant des télécoms finlandais veut réduire ses coûts. Le gouvernement appelle l'entreprise à "améliorer significativement son plan", le quatrième depuis 2016. Les syndicats sont reçus ce mardi 23 juin dans l'après-midi à Bercy.

Deux sites sont visés : celui de Nozay en Essonne et celui de Lannion dans les Côtes-d’Armor. Incompréhensible pour le maire, Paul Le Bihan : "Moi je trouve cette annonce complètement incompréhensible et inadmissible. On entend dire un peu partout que les villes moyennes sont l’avenir de la France, qu’il faut retrouver de la proximité (…)."

Pour lui, "ce n’est plus la peine d’aller continuer à essayer de développer les choses pour faire revenir les habitants dans les centres-villes si les grands groupes s’en vont. Imaginez 400 personnes aujourd’hui, voire 800 à terme si le site disparaissait, ça met à mal toute l’économie d’une ville, des difficultés pour les commerces, les services publics, enfin pour tout."

À écouter également dans ce journal

Déconfinement des entreprises - La règle du 4m2 par salarié doit disparaitre. Un nouveau protocole sanitaire sera publié dans la semaine, il prévoit le retour de la quasi-totalité des salariés dans les bureaux. Seules les personnes à risques doivent continuer à travailler chez elles dans la mesure du possible.



Abus sexuels dans un collège - Les accusations de viol sur mineur visent un surveillant d’un collège de Drancy. Quatre victimes se sont déjà fait connaître, elles désignent tout le même surveillant : un homme d’une trentaine d’années en poste depuis plus de 2 ans.



Bracelet électronique - Les députés ont voté cette nuit pour le port d’un bracelet électronique pour les détenus condamnés pour terrorisme et qui vont bientôt sortir. 43 doivent sortir d’ici la fin de l’année, 150 d’ici 2022. Le sujet divise au sein même de la majorité.