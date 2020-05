publié le 08/05/2020 à 22:00

Cela faisait deux mois que Cremilde n’avait pas vu son frère José, confiné dans un Ehpad depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Mais après deux mois de confinement, elle a enfin pu le voir. Pas question pour autant de ne pas respecter les gestes barrières, la seule solution était donc de prendre de la hauteur.



Et pour prendre de la hauteur et arriver depuis la rue jusqu’au premier étage, où se trouve la chambre de son frère José, quoi de mieux qu’une grue avec une nacelle ? C’est Joaquim de Sousa, le directeur de la maison de retraite, qui a eu l’idée de demander à une entreprise si elle pouvait lui prêter une grue et le personnel pour la manœuvrer.



C’est ainsi que Cremilde, 68 ans, s’est envolée après prise de température, à 5 mètres de hauteur pour prendre des nouvelles de son frère de 79 ans qui se sent comme un oiseau en cage derrière les vitres de sa chambre. Pour le consoler, elle lui a promis, à deux mètres de distance réglementaire, de lui rapporter bientôt du riz au lait et du gâteau.



Une fois la nacelle redescendue et désinfectée, c’est Laura qui a pu s’élever dans les airs et retrouver son mari, et ainsi de suite pour plusieurs familles parce qu’avoir des nouvelles, c’est bien, mais voir de ses propres yeux un être cher, c’est encore mieux.