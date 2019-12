publié le 21/12/2019 à 07:41

Emmanuel Macron veut donner "une nouvelle force" à l'opération antijihadiste au Sahel. C'est ce qu'il a annoncé alors qu'il était venu passer Noël ce vendredi 21 décembre avec les troupes françaises basées en Côte d'Ivoire.

Accueilli par son homologue Alassane Ouattara, le président est arrivé en fin de journée en Côte d'Ivoire, pour une visite de 48 heures loin de la crise de la réforme des retraites en France. De l'aéroport, il s'est rendu directement à la base française pour partager avec les quelque 1.000 soldats français présents sur place un dîner préparé par le chef de l'Élysée, Guillaume Gomez.

Durant toute la soirée, Emmanuel Macron est passé de table en table, saluant les soldats et posant avec eux. À minuit, un groupe de légionnaires, suivi des employés ivoiriens de la base, ont chanté à tue-tête "Joyeux anniversaire" pour célébrer les 42 ans du chef de l'État, né le 21 décembre 1977.

Nous continuerons à lutter contre les terroristes jihadistes Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire ce vendredi 20 décembre.





Il a entamé ce dernier déplacement de l'année dans un contexte social tendu en France. La France vit depuis 16 jours au rythme d'une grève dans les transports qui perturbe fortement la vie quotidienne. Devant les soldats, Emmanuel Macron a notamment évoqué le récent drame vécu par l'armée française : la perte de 13 militaires de l'opération antijihadiste Barkhane dans une collision accidentelle entre deux hélicoptères, au cours d'une opération au Mali.

"Nous continuerons à lutter contre les terroristes jihadistes. Nous continuerons à le faire avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens et internationaux (...) Car si nous laissons prospérer la menace, elle nous touchera aussi", a-t-il prévenu.

