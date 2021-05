publié le 14/05/2021 à 07:04

C'est une histoire d'héritage assez hallucinante, ça se passe en Italie. À Turin, un homme est décédé dans un accident de voiture. Sa veuve est indemnisée. Jusque là, rien d'étonnant, mais voilà, les assurances ont aussi versé de l'argent... à sa maîtresse. Tout bascule en octobre dernier rappelle le journal la Stampa.

Un ouvrier turinois de 29 ans meurt dans un accident de la route, sa femme et mère de leur fils est alors en voyage d'affaires et c'est sa maîtresse qui vient reconnaitre le corps, faisant valoir ses droits à être indemnisée. Depuis plusieurs années en effet, cette femme partageait en cachette la vie de la victime, "trois jours par semaine", précise le journal italien et le décès a mis à jour la double vie du défunt.

L'avocat de la maîtresse a fait plaider auprès de l'assurance, la validité de la relation extra-conjugale. C'est en faisant valoir des projets de vie commune et une réelle intensité dans les sentiments que celle-ci a pu toucher de l'argent, rapporte la Stampa. Les deux femmes ont finalement perçu la même somme de la part de la compagnie d'assurance, même si le montant est resté secret.

