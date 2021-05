publié le 04/05/2021 à 22:22

Des vestiges archéologiques et des cadavres momifiés sont réapparus grâce ou à cause de la fonte des glaces dans les Alpes italiennes. Au total, plus de 80 corps de militaires, tués lors de la Première Guerre mondiale, ont été mis au jour depuis plusieurs années.

Des corps de soldats avaient été retrouvés dans le village de Peio. Il s’agissait des dépouilles de combattants de la Première Guerre mondiale, rapporte le quotidien britannique The Guardian ce mardi 4 mai. Une découverte majeure pour les historiens qui en savent désormais plus sur l’une des batailles de tranchées les plus violentes du conflit appelée "la guerre blanche", qui a opposé les armées italienne et austro-hongroise de 1915 à 1918. Les soldats se sont battus en altitude et dans la neige, parfois à plus de 3.000 mètres d'altitude.

Des hommes de l’armée austro-hongroise avaient construit une caserne en bois dans une grotte au mont Scorluzzo. Ce n’est qu’en 2015, lorsque la glace a fondu, que les chercheurs ont pu y pénétrer et y ont découvert des lits de paille, des vêtements, des lanternes, des journaux, des cartes postales, des pièces de monnaie, des conserves. Tous ces objets seront exposés dans un musée qui ouvrira ses portes à Bormio en 2022.