Une station de ski largement fautive dans la propagation du coronavirus partout en Europe ? Cette hypothèse prend de l'ampleur alors que les autorités sanitaires de plusieurs pays européens estiment que des centaines de personnes ont été contaminées par le Covid-19 à cause de la station autrichienne d'Ischgl, qui a longtemps refusé de fermer ses pistes.

C'est l'Islande qui a tiré l'alarme la première après le retour de 15 de ses vacanciers, le samedi 29 février, qui ont été testés positifs au coronavirus après être allés skier en Autriche. En remontant la chaîne, les autorités sanitaires ont identifiés un bar d'Ischgl, connu pour ses soirées après-ski.

Un barman âgé de 36 ans et atteint par le virus serait à l'origine de la contamination de plusieurs dizaines de personnes. Selon Peter Loydel, virologue et membre de la cellule de crise du Tirol, "le barman, c'est un classique car il touche des bouteilles et des verres des clients, qui ensuite se frottent les yeux ou la bouche". Il estime qu'"on ne peut pas faire mieux comme source d'infection".

