publié le 25/03/2020 à 20:38

Le président de la République était ce mercredi 25 mars en visite dans l'hôpital de campagne installé à Mulhouse, en Alsace, pour faire face à l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. Dans un discours où il a appelé à l'unité, Emmanuel Macron a annoncé "un plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières" dans les hôpitaux après la crise.

Remerciant à plusieurs reprises les soignants "en première ligne" dans cette "guerre", le Président a promis que leur dévouement exceptionnel dans cette crise ne sera pas oublié. À court terme, il a "demandé au gouvernement d'apporter une réponse claire et de court terme pour l'ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés par une majoration des heures supplémentaires et des primes exceptionnelles."

À plus long-terme, Emmanuel Macron a promis un "plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières", répondant ainsi à une demande des personnels soignants avant même la crise de Covid-19. "Cette réponse sera profonde et dans la durée", a-t-il assuré.

> 5. Coronavirus : les soignants témoignent et alertent les Français Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL Originals | Durée : 15:33 | Date : 22/03/2020