publié le 04/10/2020 à 06:56

Donald Trump, depuis l’hôpital de Bethesda où il est soigné pour la Covid-19, a diffusé une vidéo sur Twitter dans laquelle il assure se sentir mieux et qu’il reviendra bientôt. Du côté de ses médecins, la position est moins tranchée, ils préfèrent prendre plus de précautions et ne donnent pas de date de retour aux affaires du président.

Du côté des partisans de Donald Trump, ils étaient une centaine rassemblés devant l’hôpital en soutien au président des États-Unis. La moitié ne portait pas de masque et on pouvait lire sur des pancartes : "La distanciation, c’est du communisme". "Ce qui me dérange c’est qu’on ne peut pas avoir de bon journalisme où on présente juste les faits, tout est une affaire d’opinion. Donc maintenant c’est difficile de savoir qui dit la vérité", confie Laura qui travaille dans l’armée.

Plus loin, Mark est venu avec femme et enfant, et assure lui qu’on ne peut pas mentir sur la santé du président, le retour de bâton étant potentiellement risqué. "La vérité finit toujours par sortir donc il ne faut pas donner l’impression de mentir aux Américains", explique-t-il. Autour, tout le monde est persuadé de la même chose, Donald Trump va vite revenir pour en découdre avec Joe Biden.

À écouter également dans ce journal

Tempête Alex – Le maire du village où deux personnes âgées ont été emportées par les eaux témoigne deux jours après le décharnement des éléments dans les Alpes-Maritimes.

Covid-19 – En France, 17.000 cas ont été dépisté en 24 heures ont indiqué les autorités samedi 3 octobre. Il s’agit d’un record.

Cofid-19 – En Île-de-France, la tension hospitalière augmente au point que l’AP-HP pourrait demander aux salariés volontaires de repousser les vacances de la Toussaint.

Tennis – Le Français Hugo Gaston affrontera Dominic Thiem en 8e de finale de Roland-Garros ce dimanche 4 octobre.