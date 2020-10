Joe Biden et Donald Trump (Illustration)

publié le 03/10/2020 à 07:30

À un mois tout juste de l'élection présidentielle, Donald Trump est bloqué à la Maison Blanche. Après avoir annoncé contracter le Covid-19 vendredi 2 octobre, le président américain a été contraint d'annuler un déplacement prévu le même jour en Floride, un Etat-clé, cher au cœur du milliardaire, et dont le vote pourrait faire basculer le résultat de l'élection du 3 novembre.

Ce samedi 3 octobre, son équipe a également annulé un meeting prévu à la Crosse, dans le Wisconsin, où son adversaire compte une avance de plus de 5 points. Mais à l'agenda de Donald Trump figure encore, en milieu de journée, une conférence téléphonique sur le thème du "soutien aux personnes âgées vulnérables".

Vendredi soir, son chef de cabinet assurait que le président américain ne présentait que des "symptômes légers" et gardait "bon moral". Le New York Times rapportait toutefois que le président montrait la veille une certaine "léthargie" au retour d'une collecte de fond organisée dans son club de golf du New Jersey.

De son côté, Joe Biden, qui a souhaité un "prompt rétablissement" à Donald et Melania Trump, également testé positive au Covid-19, devait se déplacer dans le Michigan, où étaient prévus plusieurs actes de campagne. Le camp Biden réfléchissait encore à la stratégie à adopter.