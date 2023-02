Les infos de 6h - Royaume-Uni : les fruits et légumes rationnés, à cause de stocks en berne

Des achats limités. Dans les rues britanniques, il n'est pas rare de voir des boutiques de fruits et légumes bien peu achalandées, et ce, même en matinée. Quelques laitues, une poignée de concombres ou encore des tomates plus orangées que rouges... Désormais, de plus en plus de magasins limitent les achats de ces produits.

Une décision qui est loin de faire l'unanimité. "C'est révoltant. En 2023, nous ne devrions pas en être là. Le rationnement dans le passé, d'accord. Mais, aujourd'hui, non", juge l'une des clients au micro de RTL. Et pour cause, ceux-ci ne se rendent compte qu'ils sont limités dans leur achat... qu'au moment de passer en caisse. Dans le magasin, rien n'indique que des restrictions sont en vigueur.

"Les Britanniques sont certainement plus tolérants que les autres. La situation est ce qu'elle est. On s'adapte jusqu'à que ce soit réglé. On ne va pas faire la révolution", tempère un autre client. Quand d'autres ont déjà trouvé la parade. "Je vais faire pousser mes tomates, cette année. Le gouvernement doit régler tout ça, c'est à cause du Brexit. Les problèmes d'approvisionnement n'ont pas été réglés. C'est aussi à cause de la crise de l'énergie, on n'a pas pu faire pousser ces produits dans nos serres", critique une autre consommatrice sur RTL.

La cause principale, assure l'exécutif britannique, ce sont les intempéries au Maroc et en Espagne. D'autres pays européens souffrent aussi de la baisse des exportations, assurent les ministres anglais. Pour autant, à ce jour, aucun d'entre eux n'en est au point de devoir rationner les achats.

