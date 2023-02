À écouter Les infos de 6h - AVC de Pierre Palmade : quelles conséquences pour la suite des enquêtes ? 00:10:22

Pierre Palmade a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ce samedi en fin de journée. On ne connaît pas à l'heure actuelle les séquelles que cet AVC a pu provoquer. Parmi les conséquences les plus courantes, il y a l'hémiplégie, la paralysie d'une partie du corps ou bien les troubles de la parole.

Il était assigné à résidence au service d'addictologie de l'hôpital Paul Broussard de Villejuif au moment de son AVC.

Trois enquêtes ont été ouvertes et concernent le comédien : celle de l'accident de voiture où il est mis en examen pour homicide involontaire; celle pour consommation de stupéfiants, et celle pour détention et diffusion de contenu pédopornographique.

Dès lors, dans ces affaires, les juges d'instruction peuvent ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire, pour connaître l'état de santé exact de Pierre Palmade. Une expertise qui peut déterminer dans quelle mesure il peut subir une nouvelle garde à vue et être interrogé. Mais il est sûr que cet AVC va influencer les suites judiciaires.

À écouter également dans ce journal

Buttes-Chaumont - Le mari de la femme démembrée a passé sa première nuit en prison. Il a reconnu l'avoir tuée, en contestant avoir voulu sa mort.

Salon de l'Agriculture - Emmanuel Macron était "dans la plus grande ferme de France", lors de l'ouverture de sa 59e édition, ce samedi. Une visite assez tendue où le président de la République a notamment annoncé un "plan de sobriété" sur l'eau.

Wagner - L'Union européenne annonce de nouvelles sanctions contre le groupe paramilitaire, notamment pour violation des droits humains en Afrique. Plusieurs hauts responsables du groupe sont dans le viseur de l'Europe.

