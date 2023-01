Les infos de 18h - Crise énergétique : des usines à l'arrêt après la flambée des prix de l'énergie

L'entreprise Cofigeo - qui a notamment produit les marques William Saurin, Garbit et Zapetti - a décidé ce lundi 2 janvier de mettre à l'arrêt quatre de ses huit sites en France jusqu'à fin janvier. Soit 80% de la production du groupe. Il s'agissait des sites de Capdenac (Aveyron), Pouilly-sur-Serre (Aisne), Camaret-sur-Aigues (Vaucluse) et Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).

La société industrielle alimentaire a justifié ce choix en raison de l'explosion des prix de l'énergie. La facture énergétique annuelle a été multipliée par 10, passant de 4 à 40 millions d'euros.

800 salariés (sur 1 200) se sont donc retrouvés au chômage technique. Ils vont se voir appliquer un accord d'activité partielle de longue durée (ALPD) et toucheront une indemnité d'un peu plus de 70% de leur salaire. Soit une perte d'environ 150 euros, en janvier, pour les plus bas salaires.

À écouter également dans ce journal

Hommage - Au stade de Santos, une foule immense a rendu un dernier hommage, ce lundi 2 janvier, au roi Pelé, décédé la semaine dernière. Le cercueil de la légende brésilienne a été placée au centre du terrain sur lequel le triple champion du monde a joué durant 18 ans.

Social - La grève des médecins libéraux a été reconduite depuis ce lundi jusqu'au 8 janvier. Ils réclament une hausse du tarif de la consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Le collectif Médecins pour demain a prévu une manifestation nationale ce jeudi après-midi, à Paris.

Guerre - Un début d'année sous les bombes en Ukraine. Dimanche 1er janvier, les autorités ukrainiennes ont fait part d'un bilan de quatre morts et 50 blessés dans les frappes russes menées peu avant et après le Nouvel An.

