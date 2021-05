publié le 02/05/2021 à 06:53

En Inde, la vaccination est désormais ouverte à tous, mais la situation sanitaire reste quand même préoccupante. 400.000 contaminations enregistrées hier. L'aide internationale se met en place : une quarantaine de pays se mobilisent. Un premier avion français doit se poser ce matin à New Delhi, il est parti hier après-midi de Roissy, avec à son bord du matériel médical.

Cet avion-cargo contient huit unités de production d'oxygène médical, fabriquées en seulement une semaine par la société française Novair, de quoi être fier pour son président Jean-Pierre Berlioz : "Les générateurs d'oxygène sont des appareils qui permettent de produire de l'oxygène à partir de l'air ambiant et donc ça c'est très très important parce que des gens sont en train de mourir, des gens meurent dans les rues", alerte-t-il.

Chaque unité peut alimenter en oxygène 30 patients en réanimation. Toutes resteront définitivement en Inde et au-delà de cet envoi aérien, la France met en place un pont maritime comme le décrit Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères : "Il y a également cinq conteneurs, qui permettent d'emmagasiner de l'oxygène produit par Air Liquide au Qatar. Ces conteneurs feront des va-et-vient entre l'Inde et le Qatar afin d'être régulièrement réapprovisionnés. Ce qui compte aujourd'hui, c'est aller vite pour pouvoir sauver le plus de vie possible, le plus tôt possible.

Au total, 40 pays ont promis d'aider l'Inde qui attend jusqu'à 10.000 bouteilles d'oxygène.

