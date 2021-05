1er mai : la CGT déplore 21 blessés dont 4 graves dans des heurts à Paris

publié le 02/05/2021 à 01:34

Ce samedi 1er mai, 106.650 personnes se sont rassemblées en France pour défendre l'emploi et les libertés, d'après les chiffres indiqués par le ministère de l'Intérieur. À Paris, où 17.000 personnes étaient mobilisées, des heurts ont éclaté en fin de journée vers la place de la Nation. Certains s'en sont pris à des camions de la CGT.



"Un important groupe d'individus dont certains se revendiquant gilets jaunes, ont fait usage d'une extrême violence à l'encontre des manifestants. Insultes homophobes, sexistes, racistes, ont précédé des actes de vandalisations des véhicules des organisations, et, bien plus grave, la haine s'est exprimée par un déchaînement de coups et de jets de projectiles", a précisé la CGT dans un communiqué. Des cris comme "CGT Collabo" ont été scandés.

À la suite de cela, le syndicat a déploré 21 personnes blessées dont 4 gravement, à qui "nous apportons tout notre soutien et notre solidarité", est-il écrit dans le communiqué. Sur LCI, Philippe Martinez s'est exprimé sur cet incident : "il y a eu des erreurs graves dans la gestion de cette manifestation", dénonçant la fermeture de la place par les forces de l'ordre, ce qui empêchait les camions du syndicat de quitter les lieux. "C'est scandaleux que nos camions et nos militants aient été caillassés", a déclaré le secrétaire général de la CGT.

Au total après cette journée de manifestation, 46 personnes ont été interpellées et au moins 14 personnes placées en garde à vue selon la Préfecture de police de Paris. Six policiers ont également été blessés en France, dont trois à Paris.

21 blessés, dont quatre graves auxquels nous apportons notre soutien ✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/EIEPkb5oNj — La CGT (@lacgtcommunique) May 1, 2021