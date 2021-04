publié le 26/04/2021 à 16:05

Si les Américains vaccinés seront bientôt les bienvenus en Europe, les Indiens doivent, eux, toujours se plier à une quarantaine de dix jours. Leur pays fait face à une situation dramatique : 700.000 cas diagnostiqués en deux jours et des habitants désormais soignés dans la rue.

L'aide internationale s'organise après l'appel du premier ministre indien face à ce qu'il surnomme une "tempête". Bruxelles enclenche le Mécanisme européen de protection civile, qui permet aux 27 pays de l'Union de coordonner leurs moyens et de les déployer en Inde.

En France, on précise que des respirateurs vont être envoyés dès cette semaine par avion. Londres également prévoit neuf cargaisons aériennes avec près de 500 concentrateurs d'oxygène 350.000 contaminations dimanche en Inde, alors sur une population de près de 1 milliard et demi.

Un système de santé très limité

Ce qui inquiète, c'est d'abord la hausse exponentielle (deux fois plus de cas en une semaine) avec ce nouveau variant. Et puis, surtout, la vétusté du système de santé induit un manque de lits, d'oxygène, de médicaments. Les malades installés sur des brancards devant les hôpitaux encombrés meurent faute de respirateur et des crématoriums sont organisés sur les parkings de New Delhi.