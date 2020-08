publié le 08/08/2020 à 06:55

Dans les ruines de Beyrouth, les secouristes sont encore à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants après la double explosion de mardi. Selon un dernier bilan, 150 personnes sont mortes et plus de 5.000 ont été blessées. On compte encore des dizaines de disparus. Sans compter les centaines de milliers de Beyrouthins désormais sans-abris. La solidarité s'organise pour leur venir en aide.

"On est en train de rassembler des choses. Spécialement des habits, des médicaments, de la nourriture… pour les donner aux gens qui ont perdu leur logement et qui n'ont plus les moyens d'acheter à manger", témoigne Raouane, 18 ans, bénévole de l'association Box of Life, qui collecte des denrées et des produits de première nécessité pour les sinistrés.

"Nous, au village, on a décidé de tous se regrouper. On s'est dit qu'on allait rassembler des affaires de tous les gens du village. On est passés aux maisons demander qui voulait participer. On fait des collectes. On descend du village chaque jour à Beyrouth. C'est notre capitale. Beaucoup de gens ont été touchés… Je pense que si on était à leur place, on aurait beaucoup aimé que de gens viennent nous aider. C'est le minimum à faire. Quand tu es patriotique et solidaire, tu as directement l'instinct de vouloir aider les gens."

À écouter également dans ce journal

Coronavirus et canicule - Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué lors d'une visite dans un Ehpad de Dordogne que l'utilisation des ventilateurs était proscrite "lorsqu'on est dans une pièce où il y a du monde". "Le ventilateur va brasser du virus et l'envoyer sur toutes les surfaces, et les masques ne protègent pas suffisamment", a-t-il précisé.



Faits divers - Un adolescent de 16 ans a été mis en examen vendredi 7 août pour "destruction volontaire par incendie" dans l'enquête sur le sinistre qui a ravagé la forêt de Chiberta d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) le 30 juillet dernier. Selon les enquêteurs, il aurait "une tendance avérée à la pyromanie".

Football - L'Olympique lyonnais a décroché vendredi soir sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Rudi Garcia ont perdu 2-1 contre la Juventus Turin, mais se sont qualifiés grâce à leur but à l'extérieur et leur victoire à l'aller. Prochain défi : Manchester City.