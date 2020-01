Les infos de 6h - Davos : les jeunes écologistes tentent d'influencer le forum mondial

publié le 26/01/2020 à 06:52

En plein Centre des congrès, un grande fresque. Une jeune fille de dos avec une tresse regarde au loin le ciel bleu. Le message est clair : l'ombre de Greta Thuberg plane sur Davos.

Dans la rue, des jeunes manifestent en faveur du climat. À l'intérieur, Natacha Mouansa, 18 ans, s'agite. La Zambienne a un débit de mitraillette. Elle veut des actes en faveur du climat, de l'égalité des sexes et de la promotion des jeunes femmes.

"Utilisez votre énergie c'est un bon début, rentrez chez vous pour agir car on ne passe pas sa vie à Davos" a-t-elle dit. À coté d'elle, Salvador Gomez-Colon, un porto ricain de 18 ans est calme, posé, mais le discours fait mouche.

"On garde vraiment espoir mais on est fatigués de tout ces Davos, de toutes ces paroles en vain." explique-t-il. Le public applaudit les jeunes. Micah White, qui avait fondé le mouvement anti-capitaliste Occupy Wall Street à moins de 30 ans est là aussi. "Ma crédibilité est ruinée, dit-il en souriant, mais c'est le seul endroit où on peut vraiment changer les choses de l'intérieur."

À écouter également dans ce journal

Santé - La propagation du coronavirus s'accélère. Le bilan de l'épidémie en Chine est monté à 56 morts, dont 1 à Shanghai, et près de 2.000 personnes sont contaminées. L'Europe et l'Australie ont également été atteints, malgré le renforcement des mesures prises pour tenter d'enrayer sa propagation.

Automobile - Selon un sondage Harris Interactive pour RTL, 67 % des Français indiquent qu'idéalement, ils choisiraient une voiture verte. Mais, face à la réalité de leur budget et de leur besoin, ils ne sont que 33 % à l'envisager.

Justice - Le sept suspects interpellés lundi 20 janvier lors d'un coup de filet antiterroriste dans le Finistère ont été mis en examen et placés en détention.