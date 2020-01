et Marie Zafimehy

"Indispensable", mais "chère" et "polluante". C'est ainsi que les Français et Françaises perçoivent majoritairement la voiture, selon un sondage Harris Interactive pour RTL et Turbo sur M6 publié dimanche 26 janvier. Au moment d'acheter un véhicule, les personnes interrogées disent regarder d'abord le prix, puis le type de carburant/énergie qu'il consomme.

Selon l'enquête, qui porte sur un échantillon de 3.000 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus, 67% d'entre elles choisiraient dans l'idéal une voiture hybride ou électrique si elles devaient en acheter une. Et ce, plutôt qu'une voiture diesel ou essence.

Pourtant, considérant "les limites de [leur] budget" et "[leurs] besoins actuels", les même personnes ne sont que 33% à réellement se projeter dans l'achat d'une voiture hybride ou électrique.

67% des personnes interrogées achèteraient dans l'idéal une voiture hybride ou électrique. Crédit : Harris Interactive pour RTL

Les raisons sont multiples. Le prix d'abord : les Français et Françaises interrogées sont 47% à évoquer leur limite de budget lorsqu'il s'agit d'envisager l'achat d'une voiture électrique ou hybride. Celles-ci sont vendues à des prix 15 à 20% plus chers qu'un véhicule classique. Viennent ensuite "l'autonomie de ce type de véhicule" (29%), "le nombre de bornes électriques/de moyens pour recharger la batterie disponible près de chez [eux]" (16%) et "les modèles disponibles pour ce type de véhicules" (6%).



Le malus écologique, une "nécessité" ?

Concernant la hausse du malus écologique instauré par le gouvernement pour les véhicules les plus polluants, la même opinion mitigée est partagée par la majorité des personnes interrogées. D'une part elles estiment que cette mesure est "nécessaire aujourd'hui compte tenu des enjeux environnementaux" (63%) mais, d'autre part, sont davantage à penser qu'elle "représente une nouvelle taxe qui pénalise le budget des Français" (79%).

Selon le texte en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les véhicules neufs produisant le plus de CO2 au km se voient appliquer un malus pouvant aller jusqu’à 20.000 euros. Le 1er mars, ce même montant devrait encore augmenter.