et AFP

publié le 20/01/2020 à 18:59

Sept hommes, soupçonnés de préparer un attentat, ont été interpellés à Brest et dans le Finistère dans le cadre d'une information judiciaire pour "association de malfaiteurs à visée terroriste et criminelle", a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information d'Europe 1, ce 20 janvier dans la matinée.

Interpellés par la DGSI, les suspects sont actuellement entendus pour tenter de comprendre la nature de leur projet et le niveau de leur détermination. Ils sont soupçonnés, selon une source proche de l'enquête, d'avoir préparé un projet d'action violente en France et un projet de départ vers la zone irako-syrienne.



