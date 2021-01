et AFP

publié le 23/01/2021 à 20:15

Plus de mille personnes ont été arrêtées à travers la Russie pendant des rassemblements à l'appel de l'opposant Alexeï Navalny pour exiger sa libération et des heurts ont éclaté à Moscou où des milliers de protestataires se sont réunis malgré les menaces et l'interdiction des autorités.

Dans la capitale russe, des violences opposaient dans ce 23 janvier dans l'après-midi des policiers qui frappaient à coups de matraque des manifestants leur jetant des boules de neige.

L'équipe d'Alexeï Navalny, un pourfendeur de la corruption, victime d'un empoisonnement présumé l'été dernier, a diffusé tout au long de la journée des vidéos de manifestations à travers toute la Russie, où des foules plus ou moins importantes scandaient des slogans comme "Poutine voleur !", "Navalny, on est avec toi !" et "Liberté pour les prisonniers politiques !".

1.090 arrestations au total

Ce mouvement de contestation a lieu à quelques mois des législatives prévues pour l'automne, sur fond de chute de popularité du parti au pouvoir Russie unie. Ces actions sont les manifestations les plus importantes depuis celle organisée par Alexeï Navalny déjà pendant l'été 2019 à Moscou en marge d'élections locales.

Dans le centre de la capitale russe, les forces antiémeutes ont arrêté quelque 300 personnes, selon l'ONG spécialisée OVD Info qui a comptabilisé dans un bilan donné à 14h00 GMT au moins 1.090 arrestations au total en Russie.

À Moscou, au moins 10.000 personnes sont allées défier les autorités sur la place Pouchkine, mais aussi dans les rues et l'avenue voisines, ont constaté des journalistes de l'Agence France-Presse. Le fonds de lutte contre la corruption, l'organisation d'Alexeï Navalny, n'a pas donné d'évaluation du nombre des participants, mais a évoqué "une foule d'une taille incroyable" sur Twitter.

Heurts dans les manifestations

La police a quant à elle estimé que 4.000 personnes étaient présentes. En milieu d'après-midi, la place Pouchkine s'était peu à peu vidée, des milliers de manifestants marchant vers le Kremlin. Des heurts ont alors éclaté entre certains protestataires restés sur la place et les policiers qui s'avançaient pour l'occuper. Essuyant des jets de boules de neige, les membres des forces antiémeutes casqués ont chargé des groupes de manifestants.

Plus tôt, Ioulia Navalnaïa, la femme de l'opposant récemment propulsée sur le devant de la scène, avait remercié sur Instagram la foule : "Quel bonheur que vous soyez tous ici !". Peu après, elle a mis en ligne un selfie dans un fourgon cellulaire, annonçant ainsi son interpellation.

Marina, une retraitée de 64 ans qui manifestait avec sa fille, son fils et sa belle-fille, a dit à l'Agence France-Presse que "même s'il leur arrive quelque chose, je ne regretterai pas d'être venue. Il n'est plus possible de se taire".

Manifestations dans toute la Russie

Des foules plus ou moins importantes se sont aussi mobilisées dans des dizaines d'autres villes de Russie. À Saint-Pétersbourg, ils étaient des milliers de protestataires, tout comme à Vladivostok, en Extrême-Orient. À Iakoutsk, en Sibérie, au sud du Cercle polaire, une centaine ont manifesté par -50 degrés Celsius.



De violentes arrestations ont également eu lieu à Vladivostok, un grand port russe sur l'océan Pacifique, où les policiers antiémeutes ont pourchassé les manifestants et les ont frappés avec des matraques, selon une vidéo de l'Agence France-Presse. La police avait déjà interpellé cette semaine des alliés de premier plan d'Alexeï Navalny dont deux ont été condamnés à de courtes peines de prison.



Placé en détention jusqu'au 15 février au moins et visé par plusieurs procédures judiciaires, Alexeï Navalny, 44 ans, a été appréhendé le 17 janvier, dès son retour d'Allemagne, après cinq mois de convalescence à la suite d'un empoisonnement présumé dont il accuse le Kremlin.

Une vidéo à succès d'Alexeï Navalny

Son appel à manifester, après son incarcération, a été accompagné d'une enquête vidéo de deux heures dans laquelle il accuse Vladimir Poutine de s'être fait bâtir pour un milliard d'euros une fastueuse demeure sur les rives de la Mer Noire. Les autorités rejettent l'ensemble des accusations d'empoisonnement et de corruption, qualifiant l'opposant et son entourage d'"escrocs" à la solde des Occidentaux.



La vidéo a néanmoins rencontré un énorme succès et a été visionnée plus de 68 millions de fois depuis mardi sur YouTube. Dès l'arrestation de l'opposant, condamnée par les puissances occidentales, des milliers d'appels à la protestation ont été relayés sur les réseaux sociaux, où il jouit d'une visibilité importante, alors qu'il est largement ignoré des grands médias d'États russes.



Le gendarme russe des télécommunications Roskomnadzor a menacé d'amendes les plateformes relayant ces affirmations.