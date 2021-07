Au Royaume-Uni, malgré la flambée du variant Delta, Boris Johnson déconfine. Le chef du gouvernement britannique l'a confirmé : il y aura bien un "Freedom day", le jour de la liberté, le 19 juillet. Ce jour-là, presque toutes les restrictions liées à la Covid seront levées en Angleterre, un vrai pari à l'heure où les voyants sanitaires sont toujours au rouge.

En effet, les infections sont à la hausse, on est à plus de 30.000 cas détectés chaque jour et cela va continuer à augmenter, de même que les hospitalisations et les décès, mais avec neuf morts enregistrés hier et bientôt deux tiers des adultes entièrement vaccinés, "c'est la preuve que le vaccin fonctionne", dit Boris Johnson.

"Rouvrir le pays alors que l'été et les vacances scolaires sont nos alliés, c'est la bonne décision prise au bon moment", assure-t-il, mais il faut toutefois noter le changement de ton du Premier ministre. "Il est absolument vital que nous avancions avec précaution, nous respectons notre calendrier de déconfinement, mais nous ne pouvons pas tout à coup revenir à la vie que nous avions avant la Covid. Je demande à chacun de continuer à penser aux autres et à prendre les risques en compte".

En somme, Boris Johnson rend leur liberté aux Anglais, mais leur demande de ne pas les exercer. Le masque ne sera plus obligatoire, mais il conseille de le porter dans les transports en commun, par exemple. Les employés peuvent retourner au bureau, mais pas tous en même temps. Les boîtes de nuit sont encouragées à utiliser un passe sanitaire et le mot irréversible a été effacé du vocabulaire du gouvernement en catimini. Le déconfinement est redevenu réversible.

Coronavirus en France - Emmanuel Macron met la pression sur les non-vaccinés. Le chef de l'État a annoncé la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non-soignants des établissements de santé.



Météo - L'Ouest des États-Unis et du Canada en pleine fournaise. La région subit une vague de chaleur intense avec une sécheresse persistante. Résultat, les feux de forêt se multiplient. Des centaines de milliers d'hectares sont déjà partis en fumée.

Noyades - Santé Publique France met en garde : plus de 300 noyades accidentelles ont été recensées en France entre début juin et début juillet. Des noyades qui ont fait 79 morts, soit 60% de plus qu'en 2018.