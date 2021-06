A l'arrivée de la chaleur, comment éviter les noyades ?

publié le 14/06/2021 à 16:53

L'été approche et la chaleur commence à s'installer. Pour tous ceux qui vivent près d'un point d'eau, la solution est toute trouvée : aller se baigner. Comme chaque été, les autorités alertent donc sur le risque de noyade. Chaque année, les noyades accidentelles sont en effet responsables d’environ 1.000 décès, et il s'agit de la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.

Cette année en particulier, après les confinements et les fermetures des piscines y compris pour les enfants, le risque ne doit pas être négligé. Pour éviter des accidents, il faut donc respecter quelques consignes.

La première est évidente : apprendre à nager. Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent aller à la piscine. Depuis 2019, le plan "Aisance aquatique" lancé par le ministère des Sports permet également aux enfants de faire des stages de natation. A l'intérieur de ce plan, le programme "J'apprends à nager" permet aux enfants de quartiers prioritaires et de zones rurales de bénéficier de cours gratuits. Pour les plus grands, il n'est jamais trop tard pour apprendre à nager, et on peut prendre des cours à tous les âges de la vie.

Respecter les règles et toujours surveiller

Il est aussi important de respecter les règles en place à l'endroit où vous souhaitez vous baigner. On choisit une zone de baignade surveillée, on respecte les drapeaux d'interdiction... Pour les personnes disposant d'une piscine enterrée, le code de la construction et de l'habitation contraint à disposer d'au moins un dispositif de sécurité : abri, alarme, barrière ou couverture.

Les drapeaux de baignade Crédit : Ministère des Sports

Même quand les enfants savent nager et qu'on respecte les règles des sécurité, mieux vaut se baigner en même temps qu'eux, ou désigner un adulte qui les surveille. La surveillance ne doit d'ailleurs pas se faire à la légère, puisqu'une noyade peut intervenir très rapidement.

Enfin, puisque les noyades n'interviennent pas que chez les enfants, les autorités encouragent à tenir compte de son état de forme avant d'aller se baigner, et à ne pas consommer d'alcool. Mieux vaut aussi entrer dans l'eau tranquillement, en se mouillant avant, et ne pas s'exposer excessivement au soleil. Enfin, pour éviter d'être surpris par les courants, il est plus sage de nager le long du rivage, plutôt que d'aller vers le large.

[#Noyades] Attention au choc thermique 🌡

Quels sont les signes d'alerte ?

◾crampes, frissons,

◾troubles visuels ou auditifs,

◾maux de tête, malaise ou fatigue intense

☎ Si les signes de ne disparaissent pas, appelez les secours.

➡ En savoir + : https://t.co/tuxA4esi4y pic.twitter.com/2VvSh9og7U — Préfet de la Manche (@Prefecture50) June 14, 2021