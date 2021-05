publié le 12/05/2021 à 06:46

Israël et le Hamas, désormais au bord d'une "guerre à grande échelle". C'est ce que redoute l'ONU, dont le Conseil de sécurité se réunira de nouveau en urgence tout à l'heure, pour la deuxième fois en 3 jours.

Les violences se sont encore intensifiées dans la nuit de mardi à mercredi 12 mai, avec des centaines de roquettes lancées par le mouvement islamiste sur Tel-Aviv. En réponse, un déluge de feu s'est abattu sur la bande de Gaza. Le bilan est d'au moins 35 morts côté palestinien selon les services de santé. Cinq israéliens ont été tués par les roquettes et des dizaines d'autres blessés.

L'offensive du Hamas et du Jihad islamique est d'une violence inédite, par l'intensité d'abord : des dizaines de roquettes sont lancées en même temps vers le territoire israélien, ce qui a pour effet de saturer le dôme de fer, le fameux système antimissile. L'offensive est également inédite au vu des cibles visées. La plupart des roquettes de Gaza tirées ont atteint l'agglomération de Tel-Aviv, située à 40 kilomètres au nord de la bande de Gaza, un zone très densément peuplée. Du coup, les roquettes causent des morts en plein cœur du pays, ce qui n'était jamais arrivé.

Et pour la première fois aussi, les arabes citoyens d'Israël participent au soulèvement. Dans la ville de Lod, tout près de l'aéroport de Tel-Aviv, ils ont incendié des synagogues et profané des rouleaux de la Torah. D'autres incidents ont éclaté dans le nord du pays à Saint-Jean d'Acres et à Nahariya.

En riposte, les Israéliens mènent une offensive dans la bande de Gaza. Elle promet d'éradiquer l'infrastructure militaire du Hamas et du Jihad islamique. Ce matin le pays est plongé dans une angoisse qu'il n'avait pas connue depuis longtemps.

