Les combats se sont poursuivis toute la nuit du dimanche au lundi 9 octobre, entre Israël et Gaza.

Quarante-huit heures après l'attaque du Hamas sur Israël, l'armée israélienne dénombre plus de 700 morts, les autorités palestiniennes, elles, font état de près de 400 morts. Le Hamas affirme détenir plus de 130 otages et le Quai d'Orsay a confirmé le décès d'une Française.

Les combats continuent, lundi 9 octobre. Les bombardements et les combats au sol n'ont pas cessés et se sont poursuivis toute la nuit. Depuis Tel-Aviv, les détonations sourdes des explosions sur la ville de Gaza retentissent, à 60km de là. Il y a notamment eu des tirs de roquettes palestiniennes en direction de l'aéroport où des gens ont dû se mettre à l'abri. Un autre projectile a touché un bâtiment d'Ashkelon, à une dizaine de kilomètres de Gaza.

Les combats au sol se sont également prolongés. Des combattants infiltrés ont encore réussi à passer la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les militaires israéliens se sont fait tirer dessus à côté de Sdérot, aux portes de Gaza. La frontière n'est donc toujours pas sécurisée et selon l'armée israélienne, au moins 1.000 combattants du Hamas avaient déjà participé à l'attaque contre l'État hébreu il y a quelques jours. Un manœuvre sans précédent dans l'histoire du conflit.

Retraites - Les plus petites pensions vont être revalorisées dès ce lundi 9 octobre, avec une augmentation pouvant aller jusqu'à 100 euros. Pourtant suite à une erreur, certains retraités pourraient également toucher cet argent alors qu'ils n'y ont pas droit.

Corse - Une dizaine de maisons ont été visées par des explosions quasi simultanées. L'ancien centre d'Ajaccio a, lui aussi, été touché. Pas de morts ou de blessés et aucune revendication à cette heure.

Ligue 1 - Le PSG a relevé la tête ce dimanche, en s'imposant 3 buts à 1 à Rennes, à l'occasion de la clôture de la 8e journée de Ligue 1. Le club parisien est actuellement troisième au classement derrière Nice et Monaco.