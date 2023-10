Les infos de 18h - Attaque du Hamas en Israël : "Tout a vibré dans la maison", témoigne une habitante

Tôt ce matin, des milliers de roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers Israël. Le début d'une offensive d'ampleur menée par le Hamas, inédite de par son intensité et la multiplicité des moyens d'action. Les combattants sont arrivés au sol, par la mer ou les airs, certains en ULM. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération "déluge d'Al-Aqsa". Opération qui s'est traduite par des fusillades, des combats de rue jusque dans les maisons. La riposte israélienne est en cours, et l'armée a bombardé la bande de Gaza toute la journée.

Le bilan ce soir côté israélien fait état d'au moins 100 morts et plus de 1.000 blessés. L'armée israélienne a également confirmé que des otages civils et militaires ont été capturés par les combattants du Hamas et ramenés dans la bande de Gaza. Côté palestinien, le ministère de la santé du Hamas a recensé 198 morts et 1.610 blessés à Gaza.

J'ai entendu la sirène comme vous voyez dans les films Maryline, une habitante de Bet Shemesh, au micro de RTL

Douze heures après le déclenchement de l'attaque, la population locale est sous le choc. Maryline habite à Bet Shemesh, à l'ouest de Jérusalem et à une soixantaine de kilomètres de la bande de Gaza.

"Premièrement j'ai entendu une énorme explosion. Tout a vibré dans la maison", raconte-t-elle au micro de RTL. "Juste après, j'ai entendu la sirène comme vous voyez dans les films". Maryline s'est précipitée pour se mettre à l'abri.

"J'ai vécu plusieurs guerres ici, plusieurs tirs de missiles, mais je n'avais jamais entendu ça", ajoute-t-elle. "C'est différent, car il y a eu ces actes terroristes sur le terrain. Il y a eu cette infiltration de terroristes qui ont tiré à bout portant sur des civils [...]. C'est terrifiant".

"Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël", a réagi Emmanuel Macron sur son compte X (anciennement Twitter). De nombreuses autres réactions politiques européennes ont suivi.

La Russie a appelé à un "cessez-le-feu immédiat", et l'Egypte a appelé les belligérants à "faire preuve de retenue". Seule Téhéran a salué la "fière opération" du Hamas. Le conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence demain, à la demande du Brésil.

