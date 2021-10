L'acteur américain Alec Baldwin est connu pour son rôle dans À la poursuite d'Octobre rouge ou encore plus récemment pour ses imitations de Donald Trump dans le talk show américain Saturday Night Live. C'est lui qui a ouvert le feu avec une arme utilisée pour le tournage d'un western intitulé "Rust". Pour l'instant, c'est la piste accidentelle qui est privilégiée.

Quand l'adjoint du shérif du comté de Santa Fe reçoit un appel en début d'après-midi, son interlocuteur lui signale des coups de feu à balles réelles sur le tournage d'un film. Il ne sait pas encore que l'auteur des tirs est une star internationale. Alec Baldwin vient de tuer Halyna Hutchins, une femme de 42 ans, directrice de la photographie, décédée lors de son transport à l'hôpital. Joel Souza, le réalisateur du film, est quant à lui dans un état critique.

Selon la police, l'arme devait contenir des balles à blanc, mais comment des balles réelles ont-elles été chargées ? Négligence ou acte intentionnel ? Selon la production, il s'agissait d'un revolver. Mais pourquoi le héros de À la poursuite d'Octobre rouge a-t-il tiré en direction de ces deux personnes ?

Halyna Hutchins et Joel Souza "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage" du film, ont déclaré les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Alec Baldwin a été interrogé par des policiers", a indiqué le porte-parole du shérif de Santa fe, Juan Rios. "Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s'est présenté volontairement et a quitté l'immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n'a été engagée et aucune arrestation n'a été faite, a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal

Carburants - Le gouvernement a finalement tranché. Ce ne sera ni une baisse des taxes, ni un chèque carburant mais une indemnité inflation pour les classes moyennes pour lutter contre la hausse des prix du carburant. Cette aide exceptionnelle de 100 euros sera versée automatiquement dès le mois de décembre pour tous les Français qui gagnent moins de 2.000 euros par mois.

Vaccin contre la grippe - Pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes mais aussi les personnes fragiles et les soignants, c'est aujourd'hui le début de la campagne de la vaccination contre la grippe. Plus de 15 millions de dons ont été envoyés par l'Assurance maladie aux personnes concernées, qui pourront retirer leur vaccin directement à la pharmacie. Des patients qui seront également encouragés à recevoir une 3ème dose de vaccin anti-Covid.

Affaire Benzema - 10 mois de prison avec sursis ont été requis contre Karim Benzema dans l'affaire de la sextape, ainsi que 75.000 euros d'amende. La star du Real Madrid , accusé de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, le tribunal correctionnel doit rendre son jugement ce vendredi 22 octobre.