États-Unis : les restes humains retrouvés correspondent au fiancé de Gabby Petito

La police fédérale américaine a annoncé ce jeudi que les restes humains qui avaient été retrouvés mercredi dans une réserve naturelle de Floride correspondaient bien au petit ami de la jeune voyageuse assassinée Gabby Petito, dont la disparition a passionné l'Amérique. "Une comparaison des données dentaires a confirmé que les restes humains découverts" dans la réserve "sont ceux de Brian Laundrie", qui avait disparu après être rentré sans Gabby Petito d'un long voyage à travers les Etats-Unis, a indiqué le FBI.



Pour rappel, le couple avait quitté New York en juillet pour un voyage en van censé durer quatre mois et dont les étapes étaient régulièrement partagées sur Instagram, à travers des photos et vidéos. Mais voilà, le 1er septembre, soit deux mois avant leur retour, Brian Laundrie était rentré seul à North Port, en Floride, où le couple logeait. La famille de Gaby Petito avait signalé sa disparition quelques jours plus tard, le 11 septembre, mais le fiancé avait refusé de parler aux enquêteurs, avant de disparaître.

Gabrielle Petito, a été retrouvée morte le 19 septembre dans le Wyoming, après voir été étranglée, selon les résultats de l'autopsie de son corps. Activement recherché par les autorités, le jeune homme de 23 ans était introuvable, jusqu'à ce que des affaires lui appartenant ainsi que des restes humains ont été repérés dans cette réserve naturelle de Floride ce jeudi. Il faisait l'objet d'une véritable chasse à l'homme, particulièrement suivie par les Américains.

Alors, a-t-il été retrouvé par un "fan" de sa petite-amie (suivie par plus d'un million d'abonnés sur Instagram), qui s'est ensuite fait justice ? S'est-il donné la mort ? Était-il responsable de la mort de Gabby ? Tant de réponses auxquelles l'enquête devra répondre, et les États-Unis n'ont pas fini de se passionner pour cette affaire.