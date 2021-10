Sans être là, il était au cœur de cette première journée d'audience devant le tribunal correctionnel de Versailles, ce mercredi 20 octobre. Le principal prévenu, Karim Benzema, était absent lors de ce premier jour de procès dans le cadre de l'affaire de tentative de chantage à la sextape à l'encontre de Mathieu Valbuena.

Ce dernier est venu s'expliquer à la barre et devant la presse pour exprimer son soulagement de voir l'affaire jugée six ans après, mais aussi ses regrets de ne pas y voir son ancien camarade des Bleus. "Ce soir-là, je l'ai trouvé insistant", répète plusieurs fois Matthieu Valbuena. "Il m'a dit : 'Il y a une vidéo, c'est chaud. J'ai quelqu'un de confiance, c'est comme mon frère, il peut régler ça'".

Il détaille ensuite pendant près d'une heure la conversation qu'il a eue avec Karim Benzema à Clairefontaine. "Quand je suis sorti de cette conversation, j'étais choqué, mais je n'ai rien dit pour me protéger, protéger Karim et l'équipe de France pour l'Euro 2016", ajoute le joueur. Mathieu Valbuena n'a toutefois jamais eu de doutes sur les intentions de son ancien coéquipier : "on ne vit pas dans le monde des bisounours. Me faire rencontrer quelqu'un gratuitement, je n'y croyais pas trop".

Les avocats ont ensuite décortiqué la relation entre les deux joueurs, pas d'animosité, mais pas d'amitié non plus. L'avocat de Karim Benzema insiste, "M. Valbuena, c'est vous qui rapportez cette discussion avec mon client. On a votre ressenti, celui de Karim n'est pas le même". Mais la star du Real Madrid est absente, coincée entre deux matchs. De quoi faire bondir l'avocat de Valbuena : "On aimerait bien l'avoir son ressenti, mais il n'est pas là et on doit parler à sa place", assène-t-il.

