Les infos de 6 h - Guerre en Ukraine : l'évacuation des civils s'organise à Marioupol

Depuis le début de l'offensive russe, c'est probablement l'une des villes qui a le plus souffert. Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine est assiégée, complètement défigurée par des bombardements. Alors que des dizaines de milliers de civils sont encore sur place, une opération humanitaire de grande ampleur va être organisée à l'initiative de la France.

Il reste 150.000 personnes à sauver, avant qu'elles ne meurent de faim, de soif ou sous les bombes. La France, la Grèce et la Turquie sont en train de monter l'opération d'évacuation en coordination avec le maire et le président ukrainien.

À l'issue du sommet européen vendredi soir, Emmanuel Macron a appelé à faire vite, il discutera avec Vladimir Poutine dans les heures qui viennent. Il s'agit d'obtenir de la Russie qu'elle lève le siège de la ville, que ceux qui souhaitent partir puissent le faire et que l'on puisse acheminer des vivres vers ceux qui souhaitent rester.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Les 27 se sont entendus sur un certain nombre de mesures destinées à atténuer la dépendance de l'Europe au gaz et au pétrole russes. Sur le modèle des commandes de vaccins anti-covid, la Commission pourra désormais faire des commandes de gaz groupées afin d'obtenir des prix plus intéressants.

Carburant - La remise à la pompe qui entrera en vigueur le 1er avril prochain sera finalement de 18 centimes par litre, au lieu des 15 centimes précédemment annoncés. Cette différence s'explique par les taxes et la prise en compte de la TVA. Pour un plein de 50 litres, cela représente 9 euros d'économies.



Présidentielle 2022 - Plus de 4 Français sur 10 sont incapables de citer une proposition d'un candidat, quel qu'il soit, selon notre baromètre BVA pour RTL et Orange, signe que cette campagne présidentielle peine à susciter de l'intérêt.