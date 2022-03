Le symbole est très fort. À peine rentré de Marioupol, le consul général de Grèce Manolis Androulakis a comparé la ville du sud-est de l'Ukraine, assiégée par l'armée russe à Guernica ou bien encore Alep.

"Marioupol fera partie de la liste des villes dans le monde qui ont été complètement détruites par la guerre, comme Guernica, Stalingrad, Grozny, Alep...", a-t-il déclaré à des journalistes à l'aéroport. Le diplomate faisant référence au bombardement de la ville espagnole de Guernica, en avril 1937, par les aviateurs de la légion Condor, envoyés par Hitler pour soutenir le général Franco. La ville avait été détruite et 1.654 habitants tués dans les bombardements.

Le consul grec, qui a organisé plusieurs évacuations de ressortissants grecs depuis Marioupol, est considéré comme un héros dans son pays. "Nous avons essayé de sauver le plus d'expatriés possible", a déclaré le diplomate, tout en ajoutant : "Les héros sont les gens qui sont restés là-bas, et qui vont essayer de reconstruire leur vie à partir de rien". Le diplomate a raconté que "les civils étaient touchés de manière aveugle", précisant avoir vu des corps déchiquetés. Le dernier bilan officiel ukrainien fait état de plus de 2.100 personnes tuées dans cette ville depuis le début de l'invasion russe, le 24 février.