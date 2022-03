Oleksandr habite dans la banlieue de Marioupol. Il a pris tous les risques pour partir à la recherche de proches. En vain. "J'ai fait le tour des abris mais malgré de nombreuses recherches je ne les ai pas trouvés." Il décide alors de se rendre à l'intérieur du théâtre de Marioupol pour sauver une famille. "Quand je suis rentré à l'intérieur, tous les gens étaient paniqués, ils se jetaient vers moi et me demandaient de les emmener."

Alors qu'il allait partir avec deux familles, le théâtre a été la cible d'un bombardement. "Nous n'avons pas compris tout de suite ce qu'il se passait. Tout d'un coup, le sol s'est dérobé sous nos pieds. Les personnes autour de moi étaient blessées. Certains ont été tués sur le coup." Impossible de connaître le nombre exact de personnes qui sont mortes. Les secours ne peuvent pas s'approcher du théâtre. Oleksandr témoigne : "L'une des personnes que j'ai sauvées m'a dit qu'il y avait au moins 800 personnes hors du bunker, au rez-de-chaussée et dans les étages. Je pense que 400 à 500 personnes ont été tuées, de ce que j'ai vu. Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu. Heureusement que les enfants étaient en grande majorité au sous-sol."

Avec quelques civils, il a pu quitter la ville. "On a réussi à s'enfuir sans être touchés. J'ai pu sauver ces gens", se félicite Oleksandr. Depuis, il a retrouvé ses proches dans la banlieue de Marioupol qui a également été bombardée. Ils n'envisagent pas de partir. "Nous y avons pensé au début de la guerre mais nous avons une grand-mère qui est très âgée. La route pour s'enfuir est très dangereuse. Ma femme ne veut pas me laisser ici et le gouvernement peut me mobiliser à tout moment."