publié le 04/11/2020 à 05:52

La course à la Maison-Blanche est très serrée entre Donald Trump et Joe Biden. Les bureaux de vote viennent de fermer dans les États de la côte pacifique ce mercredi 4 novembre au matin heure française, et notamment la Californie. S'il y avait eu une avance claire, elle aurait été annoncée mais ça ne sera pas le cas.

Les résultats sont pour l'instant très serrés, car il n'y a pas eu de vague Biden, comme certains l'imaginaient dans le camp démocrate. Il n'y a pas pour autant d'erreur spectaculaire des sondages à pointer pour l'instant. Pour autant, la Floride, sur laquelle Joe Biden misait beaucoup, va rester dans le camp Trump. Même chose pour l'État voisin, la Géorgie, que les démocrates espéraient beaucoup voir basculer.

La Caroline du Nord, qui est aussi un État de la côte est, qui avait voté Obama, puis Trump, semble ne pas avoir été remportée par Joe Biden. Cela signifie que l'on va se retrouver un peu comme en 2016, avec une attention qui va se reporter vers les États du Midwest.

On parle de la Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan. Des États avec un électorat populaire, très touché pas la désindustrialisation. C'est là que Donald Trump l'avait emporté en 2016, et que Joe Biden a tenté de tout miser cette année. Il avait compris que le sort de l'élection se déterminait ici.

À écouter également dans ce journal :

Confinement - Jean Castex s'agace des maires frondeurs qui signent tour à tour des arrêtés pour rouvrir les commerces pendant le confinement, contre l'avis du gouvernement. "Quand les Françaises et les français sont dans la difficulté, quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires à violer les lois de la République", a-t-il asséné à l'Assemblée nationale.

Diego Maradona opéré - La légende du football argentin a été opérée avec succès mardi 3 novembre au soir d'un hématome à la tête, cinq jours après avoir fêté son soixantième anniversaire. "L'hématome a pu être évacué avec succès. Diego a bien toléré la chirurgie. Il est réveillé et tout va bien", a annoncé son médecin Dr Leopoldo Luque.

Défaite de l'OM face à Porto - L'Olympique de Marseille a été battu 3-0 par le FC Porto au stade du dragon ce mardi 3 novembre. Le club enchaîne ainsi sa 12e défaite consécutive en Ligue des champions, égalant le record d’Anderlecht.