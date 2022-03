L'armée russe accroit sa pression en Ukraine, en visant des sites stratégiques de l'armée ukrainienne, comme cet aérodrome à Ivano-Frankivsk dans l'ouest. C'est la ville la plus proche de l'Union européenne à avoir été ciblée jusqu'ici.

Cinq missiles ont atterri sur cet aéroport. Aujourd'hui, ils restent seulement des épaves d'avions de chasse calcinés. Ivanov habite près de la base, il était là le soir du bombardement : "moi j'ai d'abord vu une colonne de fumée noire. Et puis, soudainement, j'ai entendu un grand bruit sourd, c'était une roquette. Tout le monde a fait des provisions et nous nous cachons", explique-t-il.

La zone est très sensible désormais. Olga habite à 100m, elle a vu chaque missile passé au-dessus de son appartement. "La première roquette est passée au-dessus de ma maison. Au début, j'ai cru que c'était de l'orage, sauf que c'était une salve de cinq missiles qui arrivaient et là je me suis dit 'ça y est, c'est le début de la guerre", confie-t-elle.

Tous décrivent une boule de feu s'élevant vers le ciel. C'est en fait une réserve de kérosène qui a brûlé. La stratégie russe était claire : détruire les capacités aériennes de l'Ukraine. Milaïno est un autre voisin de la base. "Ils ont visé les avions et puis les réserves de kérosènes. Leur but, c'est précisément de détruire notre armée, Poutine l'a dit dans son discours", affirme-t-il.

Mais la tentative de sabotage russe semble avoir échouée, car des avions de chasse peuvent redécoller depuis la base.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - C'est une première. La ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine est tombée aux mains de l'armée russe dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé des responsables ukrainiens.

Décès - Le présentateur phare du JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi 2 mars à 71 ans des suites d'un cancer du poumon.

Politique - Dans une allocution, Emmanuel Macron a annoncé "que les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs" en parlant de la guerre en Ukraine.