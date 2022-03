Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans

C'est une figure sacrée du monde des médias qui s'est éteinte. Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur du JT de TF1 est décédé à 71 ans, a annoncé sa famille ce mercredi 2 mars.

Arrivé à TF1 en 1975, Jean-Pierre Pernaut s'est rapidement installé comme un homme fort du PAF (paysage audiovisuel français). En 1988, la chaîne privatisée par Bouygues un an plus tôt lui confie les rênes du JT de 13h. Et il va révolutionner le journal du midi. Pour imposer sa marque, "JPP" propose de centrer ce rendez-vous sur les régions. Le succès sera tel - 7 millions de téléspectateurs en moyenne - que Jean-Pierre Pernaut ne quittera le costume de présentateur qu'en 2020, après 32 ans, ce qui constitue un record dans l'histoire de la télévision française.

Il avait déjà quitté une fois les télévisions des Français en 2018 pour soigner un cancer de la prostate. Trois plus ans tard, il a été rattrapé par un autre cancer, du poumon cette fois. Pourtant, sur RTL en novembre, "l'homme des Régions" assurait qu'il "était en pleine forme". Une maladie due en grande partie selon lui à son passé de fumeur : "Mon cancer provient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé entre un et deux paquets par jour, pendant 50 ans", expliquait-il.

"JPP" aurait pu être ministre

Grand fan des Miss France, Jean-Pierre Pernaut a longtemps accueilli les candidates sur son plateau du 13h. Une passion qui l'a même conduit à présider le jury de la dernière élection.

C'est aussi au sein de ce concours que "JPP" a rencontré son épouse, Miss France 1987, Nathalie Marquay, avec qui il se mariera en 2007 et aura deux enfants. Il est aussi père de deux autres enfants, nés d'une précédente union avec son ancienne épouse Dominique Bonnet.

Même malade, Jean-Pierre Pernaut ne s'était pas retiré complètement de la vie active. Après son départ du TF1, il avait choisi d'animer une émission sur les Régions sur LCI. Et plus surprenant, il se serait aussi bien vu... ministre, même s'il avait exprimé des réticences à la proposition de Nicolas Dupont-Aignan de le nommer ministre de l’Aménagement du territoire. Une proposition à laquelle l'animateur avait répondu : "Moi, ministre ? J’ai passé l’âge. Je laisse les personnes suffisamment compétentes s’occuper de ça, même si je ne ferme pas totalement la porte". Une carrière en politique qu'il n'aura pas eu le temps de lancer.