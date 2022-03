Cela fait maintenant une semaine que l'offensive russe a commencé en Ukraine. Pour faire face aux hommes de Vladimir Poutine, de nombreux Ukrainiens ont décidé de prendre les armes. Parmi eux, Lesia Vasylenko, députée et mère de trois enfants.

Sur les réseaux sociaux, l'élue a déclaré avoir laissé sa fille de neuf mois et ses deux autres enfants, âgés de 7 et 8 ans, chez leurs grands-parents après leur avoir dit "qu'il serait mieux pour eux de voir une autre ville pendant que maman fait son travail". "Je fais tout pour qu'ils soient à l'abri des sirènes et des bombardements", ajoute-t-elle au micro de RTL. Prête à défendre son pays, "je ne sais pas quand je vais revoir mes enfants", confie-t-elle.

