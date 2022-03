Guerre en Ukraine : des produits russes, dont la vodka, bannis de supermarchés allemands

De la vodka au dentifrice. En signe de solidarité avec l'Ukraine, plusieurs chaînes de supermarchés en Allemagne ont décidé de bannir les produits importés de Russie.

Jusqu'à présent, le discounter Aldi Nord ne proposait qu'un seul article en provenance de Russie : la vodka en bouteille de 0,70 litre. "Nous avons décidé d'arrêter la vente de cet article", a déclaré mercredi à l'AFP un porte-parole de l'enseigne. La société sœur Aldi Sud a également interdit cette boisson alcoolisée dans ses rayons. Le distributeur alimentaire veut ainsi "envoyer un signal dans la situation actuelle", selon son porte-parole.

La centrale d'achats de la chaîne de supermarchés Rewe, et de sa filiale à bas prix Penny, ne va plus commander de denrées alimentaires produites en Russie, a indiqué de son côté le groupe de Cologne. Les stocks existants seront encore mis en vente ou mis à disposition de banques alimentaires, a-t-il ajouté.

Le leader du secteur en Allemagne, Edeka, déclare "soutenir toutes les sanctions à l'initiative de l'UE et du gouvernement allemand". En raison de sa structure coopérative, il se peut que des magasins individuels puissent encore proposer des articles russes localement. Aussi les détaillants indépendants du réseau ont-ils été invités à "revoir leurs gammes de produits individuelles et à s'abstenir d'acheter des produits en provenance de Russie", est-il ajouté, sans plus de précisions.

L'enseigne à bas prix Netto, appartenant au groupe danois Salling, a elle cessé de vendre les produits russes en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, avait indiqué lundi sa maison mère. Cela concerne une vingtaine de produits, qui vont de la vodka au chocolat, en passant par le dentifrice. Le groupe participe aussi à l'effort humanitaire, par des dons financiers et en nature.