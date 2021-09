Les infos de 5h - Crise des sous-marins : un document contredit la version de l'Australie

Tandis que l'Europe s'interroge sur ses relations avec les États-Unis depuis la rupture du contrat des sous-marins passé entre la France et l'Australie au profit des Américains, un document contredit les affirmations de Canberra. Le Premier ministre australien disait avoir des doutes et des réserves sur les appareils fournis par Paris, mais un courrier daté du 15 septembre prouve le contraire.

Dans ce document émis quelques heures seulement avant l'annonce de l'abandon du programme de sous-marins, le ministère australien de la Défense évoque sa satisfaction et salue le travail français dans les délais attendus. Un courrier signé par le directeur du programme, un officier de la Marine australienne dans lequel il valide l'étape de conception finalisée pendant l'été et demande à l'industriel français Naval Group de passer à la phase suivante.

Les militaires et ingénieurs australiens qui travaillent sur le partenariat des sous-marins ne semblent alors pas au courant de la décision sur le point d'être annoncée. Le document montre que seuls les dirigeants politiques de premier plan, Présidents et Premiers ministres, étaient dans la confidence et que les militaires australiens en charge du projet n'ont à aucun moment remis définitivement remis en cause le travail des Français.

