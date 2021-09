Ceux qui gagnent le moins vont toucher 37 euros de plus dès le 1er octobre. C'est la conséquence directe de l'augmentation du SMIC qui est prévue le mois prochain. Le SMIC va mécaniquement augmenter le 1er octobre prochain, cela concerne les salariés du privé et c'est 35 euros de plus par mois pour un salarié à temps plein.

Le risque, c'était donc qu'en parallèle dans le public, les fonctionnaires les moins bien payés se retrouvent en dessous du SMIC, encore moins bien rémunérés que le minimum légal dans le privé, ça aurait fait mauvais genre. Le ministère de la Fonction publique vient donc de corriger le tir et d'annoncer des augmentations pour les plus bas salaires, et ils sont quand même 1,2 million d'agents concernés.

C'est un soulagement pour Luc Farré, le représentant UNSA. "C'est indispensable que le gouvernement ait choisi d'augmenter les bas salaires aujourd'hui dans la fonction publique. L'inflation a repris dans notre pays, pour cela nous sommes au moins satisfaits du fait que nous avons été entendus", dit-il.

Ces agents, ce sont des personnels à l'accueil des mairies, des agents qui nettoient les couloirs de l'hôpital, des jardiniers, des éboueurs... Ils toucheront, sur un an, 420 euros de plus.

