INFO RTL - Gare du Nord : le grand projet commercial abandonné par la SNCF

La décision devrait être actée très rapidement par la SNCF : l'immense projet de rénovation, notamment le nouveau centre commercial de la gare du Nord serait donc bel et bien abandonné. Ce projet avait déchainé les passions et notamment donné lieu à des frictions parfois fortes entre la SNCF, la ville de Paris et la filiale d'immobilier commercial du groupe Auchan.

Le projet était ambitieux, avec la création de dizaines de boutiques et une rénovation d'une grande partie de la gare la plus fréquentée d'Europe. Pour rappel, la gare du Nord c'est 700.000 passagers par jour, 900.000 à l'horizon 2030. Cette rénovation a fait l'objet d'une longue bataille juridique, notamment de la part de la mairie de Paris qui jugeait ce projet surdimensionné et pas adapté à la ville. Elle avait demandé à la SNCF des modifications avec la suppression de plusieurs boutiques et beaucoup plus d'espaces verts, la SNCF avait accepté ces demandes.

Selon un acteur proche du dossier, la SNCF aurait eu connaissance d'un dérapage au niveau du coût du projet. Il était évalué au départ à 600 millions d'euros, mais finalement, il s'élèverait aujourd'hui à plus de 1,5 milliard d'euros et la nouvelle gare du Nord n'aurait pas été achevée pour les JO de 2024.