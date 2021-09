RTL vous racontait ce mardi 21 septembre la situation dans ce quartier de Cavaillon, dans le Vaucluse, où les CPAM et le CCAS notamment ont quitté la cité du Dr-Ayme en raison des violences. Une nouvelle fusillade à proximité d'une école et de deux collèges a eu lieu ce mardi matin.

Ces fusillades, on ne les compte plus dans cette guerre de territoire entre dealers qui n'en finit pas, même si pour l'instant, les policiers s'interrogent sur la nature des tirs d'armes automatiques ou de mortiers. Quoi qu'il en soit, ce qui est sidérant, c'est l'heure : 8h30 au mois d'août et 11h ce mardi 21 septembre, alors que les enfants allaient sortir de l'école.

"Quand je suis arrivée, mes enfants de 2 et 3 ans et demi m'ont dit que ça tirait, vous imaginez ?", confie cette maman totalement désemparée. "Les enfants sont tous terrifiés", poursuit-elle.

Ces tirs autour de cette école et de deux collèges, qui ont été confinés, font craindre le pire aux parents d'élèves : "Depuis le mois de juin on crie", lance en pleurs une autre maman, dont le fils de 13 ans fréquente l'un des collèges. "Mettez-nous une sécurité pour les petits. Je fais la forte mais j'ai les jambes qui tremblent en vous parlant. Si mon fils avait fini 20 minutes plus tôt, il aurait pris une balle perdue", s'indigne-t-elle.

À écouter également dans votre journal

Coronavirus - Le QR code d'Emmanuel Macron a été piraté, son passe sanitaire a fuité sur les réseaux sociaux, ce qui agace fortement l'Élysée. RTL va tenter de comprendre pourquoi cette technologie n'est finalement pas inviolable.

International - Joe Biden se pose à l'ONU en tant que défenseur du multilatéralisme. Malgré les désaccords, pas de références explicites à l'affaire des sous-marins.

Côtes d'Armor - Soupçons autour des algues vertes. Deux chiens sont morts et des analyses ont été lancées.