PSG : Messi forfait à Metz, de quoi souffre-t-il ?

En dépit du mouvement d'humeur de sa star argentine sur le moment et des questions qui ont suivi, Mauricio Pochettino a sans doute finalement eu raison de sortir Lionel Messi dès la 76e minute du choc face à Lyon, dimanche 19 septembre. Touché au genou gauche, la nouvelle tête de gondole du PSG est forfait pour le déplacement à Metz, mercredi 22 septembre (21h) pour le compte de la 7e journée de Ligue 1.



"Suite au coup reçu sur son genou gauche", l'Argentin a passé une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui "confirme les signes de contusion osseuse", annonce le club dans un bulletin médical, en précisant qu'"un nouveau point sera effectué dans 48 heures". Messi avait déjà été sévèrement touché sur le même genou avec sa sélection face au Venezuela au début du mois.

Dirigeants et supporters parisiens espèrent revoir le numéro 30 rétabli au plus tard dans une semaine, pour la réception de Manchester City à l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des champions. Entre cette affiche du groupe A et le rendez-vous en Lorraine, le PSG recevra Montpellier, samedi 25 septembre (21h).